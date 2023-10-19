تصدرت المطربة المصرية أنغام التريند في الساعات الماضية بعد مهاجمتها أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت أنغام أفيخاي بمصريتها وبما فعلته مصر بهم في حرب 73 وكيف أعادت مصر الأسرى من الجيش المحتل.

وكتبت أنغام ردا على أفيخاي، الذي انتقدها: “انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.. أنا أسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟”.

وتابعت: “يعني مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني، والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟، بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين”.

وأضافت: “الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء، والدين بريئ من اعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل).. شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا ارض فلسطين يا اسمك ايه انت!!، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال.. والحيوانات بريئة من وحشيتكم.. قال عز وجل “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ””.