بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، برقية عزاء ومواساة، للرئيس ساولي نينستو رئيس فنلندا، في وفاة مارتي أهتيساري رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى:”تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية فنلندا الأسبق السيد مارتي أهتيساري، ونُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، قال فيها: “تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فنلندا الأسبق السيد مارتي أهتيساري، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.