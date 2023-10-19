حرصت الفنانة المصرية لقاء الخميسي على دعم نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد الهجوم والانتقادات التي نالته بعدما نشر فيديو دعمه الأخير لأهالي فلسطين.

ونشرت لقاء صورة محمد صلاح عبر حسابها الشخصي على انستغرام، وعلقت قائلة: “أنا عارفة أن دا مش التوقيت المناسب بس الصراحة أنا مش قادرة ماقولش الكلمتين دول، محمد صلاح خط أحمر، ماينفعش نحكم على الناس وندخل في قرارتهم ونطلب منهم يعملو اللي إحنا شايفينه صح”.

وأضافت الخميسي “كل إنسان من حقه يختار موقفه ورد فعله بناء على تفاصيل تخصه، رجاء بلاش أحكام على الناس اللي كلنا عارفين قد إيه صلاح إنسان”.

وتعرض محمد صلاح، لانتقادات واسعة بعدما نشر فيديو دعمه لأهالي غزة، حيث زعم الجمهور دعمه للإسرائيليين خلال الفيديو.