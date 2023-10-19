وجه البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، وعدد من لاعبي الفريق رسالة دعم للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي

وقال جيسوس:” في هذه اللحظة أعلم أنك لست سعيدا َولكن حياة اللاعب تحتوي على تلك الأحداث، ستكون أقوى، انت لاعب كبير”

وأضاف ” نيمار انت لاعب ذو عقلية قوية، ننتظرك، نشعر بنفس الألم الذي تشعر به، نرسل إليك جميعا أحضاناً من الفريق ومن مدربك الذي يقدرك ويحبك كثيرا”.

فيما دعم مالكوم نيمار برسالة قائلاً :مرحباً أسطورتي أتمنى لك الشفاء العاجل والعودة سريعاً من أجل رسم البهجة على وجوهنا جميعاً”

وأضاف كوليبالي: الفريق سوف يحتاجك ولكن نتمنى أن تعود أقوى وتنثر سحرك في الملعب”، فيما قال ياسين بونو لنيمار سوف نشتاق إليكَ كثيراً، وأكد سالم الدوسري “ترجع أقوى ونحنُ جميعاً في إنتظارك”.