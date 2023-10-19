أكدت مصادر، على جاهزية اللاعب عبدالله الحمدان، للقاء الهلال المرتقب أمام الخليج مساء غدا الجمعة؛ بعد تعافيه من الإصابة.

ويواجه الهلال فريق الخليج غدا الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، ضمن منافسات بطولة دوري روشن

ويخوض الهلال لقاء الخليج بدون العديد من لاعبيه الذين تعرضوا للإصابات خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة بعد مشاركتهما مع منتخبات بلادهم.

ويغيب عن الهلال مهاجمه البرازيلي نيمار جونيور بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما سيغيب سلمان الفرج بسبب إصابة عضلية مع غياب المدافع حسان تمبكتي، فيما تحوم شكوك حول مشاركة ناصر الدوسري.