خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته بشأن أحداث غزة، وانفجر في مقطع فيديو موجًا رسالة للشعب المصري الذي يطالب بإيصال صوته ودعمه للقضية الفلسطينية للغرب.

وقال رمضان في مقطع فيديو غاضبًا :” عاوزين توصلوا صوتكم للغرب ليه وانتوا فين شعب مصر فين، جيش مصر فين، عندنا أحدث الدبابات عندنا جيش مش عند حد .”

وأضاف :” وصلوا صوتكم للحكومة المصرية، مش للغرب مصر عندها أسلحة وطياران ودبابات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشرتي غيرها .”

وتابع:” هنستخدم جيشنا امتى قمة الجبن وعدم الرجولة وأنت فين أنت فين بلدك وفين جيشك، صوتك يوصل لحكومتك وطلع السلاح وروح حارب .”