أعلنت غرفة الشرقية موعد معرض وظائف 2023، بمشاركة عدة جهات، وذلك في شركة معارض الظهران الدولية “اكسبو”.

وأوضحت الغرفة أن المعرض سينطلق اعتبارا من الإثنين المقبل، ولمدة 4 أيام .

وأكدت أنه يشترط التسجيل المسبق لدخول المعرض من خلال الرابط التالي:هنا