كشف مدير عام المعايير والتنظيمات بهيئة تنظيم المياه والكهرباء المهندس سعد السلامة ، عن الحالات التي يمنع فيها فصل الكهرباء عن المستهلك .
وقال سعد : “في حالة وجود شكوى من المستهلك على الفاتورة ، فيمنع فصل الكهرباء عنده لأن الشكوى لم يتم البت فيها” .
كما أشار إلى يمنع فصل الخدمة خلال شهر رمضان وفترة اختبارات التعليم العام ، وعطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية ، بالإضافة إلى منع فصل الكهرباء نهائياً بعد الساعة 12 ظهراً خاصر في فصل الصيف .
يمنع فصل خدمة الكهرباء عن أي مستهلك لديه شكوى على فاتورة لم يتم البت فيها.
م.سعد السلامة – مدير عام المعايير والتنظيمات بهيئة تنظيم المياه والكهرباء
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— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 19, 2023
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