قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري» الدكتور محمد السليمان ، أن الشركة تعمل على إنشاء سجل عقاري متطور يحفظ الحقوق العقارية ، ويوفر بيئة عقارية مستدامة ومنظومة فعالة للقطاع العقاري بالمملكة .

وأشار إلى دور الشركة الريادي في تقديم أفضل الخدمات والدعم للمواطنين والمستثمرين في المدينة المنورة وفي كل أنحاء المملكة بشكل عام .

ولفت إلى إطلاق أعمال التسجيل العيني للعقارات في المدينة المنورة بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار يعكس التزام «السجل العقاري» في دعم وتعزيز القطاع بالمنطقة ، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بما يسهم في تحسين جاذبية الاستثمارات وتنيمه الثروة العقاري تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أوضح بأن المنصة الرقمية لـ «السجل العقاري» متاحة لاستقبال طلبات تسجيل الملكية في المناطق التي تعلن عنها الهيئة العامة للعقار ، كما أن المسجلين المعتمدين سيقومون بأعمالهم الميدانية داخل الأحياء المعلن عنها ابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل .