يحاول حارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير تكثيف تحضيراته للعودة بعد غياب دام عشرة أشهر بسبب الإصابة وقد يشارك أمام ماينز المتعثر بعد غدٍ السبت، مع استئناف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي.

وغاب نوير عن المشاركة بعد إصابته بكسر في الساق خلال حادث تعرض له أثناء تزلجه على الجليد أثناء فترة عيد الميلاد في ديسمبر عام 2022 بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم.

ومن المقرر أن يكون جاهزًا للمشاركة بعد غد السبت، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن الطاقم الطبي أعطى الحارس البالغ عمره 37 عامًا الضوء الأخضر للعودة للمباريات.

ومنذ إصابة نوير يعتمد بايرن، الذي لم يعلق على الأمر بعد، على البديل المخضرم سفين أولرايش.