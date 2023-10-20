نبه حمد السبيعي، استشاري جراحات السمنة، لخطورة السمنة على قدرة المرأة على الحمل.

وقال “السبيعي” إن المرأة السمينة قد تصبح بحالة المرأة العقيم ولا تستطيع الحمل والإنجاب، وفقا لما ذكره في برنامج الشارع السعودي المذاع على قناة السعودية.

وأكد أن عدم القدرة على الإنجاب مرتبطة بالسمنة، مضيفا أن خسارة الوزن يساعد في زيادة فرص الإنجاب.