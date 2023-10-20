قادت طليقة صيدلي شهير في مصر إلى كشف أفعال غير أخلاقية ارتكبها الأخير بحق قاصرات وسيدات داخل الصيدلية التي يعمل بها.

وكانت محكمة أسرة القاهرة الجديدة تلقت تقريرا من الهيئة الوطنية للإعلام خاص بتفريغ مقاطع الفيديو الخاصة بما عرف بـ عنتيل مدينة نصر وذلك بعد أن قدمتها طليقته بعد رفع قضية طلاق للضرر في المحكمة ضده،.

وكشفت مقاطع الفيديو التي تجاوزت 15 مقطع، الصيدلي المتهم يتحرك داخل مكان خاص داخل الصيدلية، وسيدات وقاصرات يترددن عليه، ويقوم بملامسة أجسادهن بحجة توقيع الكشف الطبي عليهم.

وأظهر مقطع فيديو سيدة ترتدي عباءة سوداء وطرحة سوداء على راسها، دخلت إلى المكان الخلفي في الصيدلية ثم دخل خلفها صيدلي مدينة نصر، ثم طلب منها حسر ملابسها وأعطاها حقنة علاجية، ثم وقف يتحدث معها قليلا وكشف عنها ملابسها حتى أعلى، وقام بملامستها بيديه ثم بالسماعة الطبية، وأدخل يده في ملابسها، ثم انصرفت السيدة من الصيدلية وظل الصيدلي متواجدا في الحجرة باقي مدة الفيديو.

وألقت الشرطة القبض عليه، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، لمحاكمته في إتهامه بمواقعة السيدات والإعتداء على قاصرات داخل مكان خلفي في صيدلية مملوكة له بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر.