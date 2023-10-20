حذرت تقارير من برنامج تجسس خفي يسرق البيانات الخاصة ومن الصعب اكتشافه.

وأفادت صحيفة إنديان إكسبرس الهندية بأن هذا البرنامج هو برنامج “سباي نت”، ويعد أكثر ذكاءً من معظم تطبيقات برامج التجسس.

وأضافت أن هذا البرنامج لا يترك لنفسه أي أثر، حيث أنه لا يظهر حتى على الشاشة الرئيسية أو علامة تبويب التطبيقات الحديثة، محذرة من قدرة البرنامج على الوصول إلى كل شيء تقريباً على الهاتف.

وأكدت أن البرنامج يمكنه الوصول إلى سجلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة والتخزين الداخلي وسجلات الكاميرا، ويمكنه أيضاً تسجيل المكالمات الصوتية، ما يجعله أحد أخطر تطبيقات برامج التجسس

ولفتت إلى أنه من الصعب إزالة البرنامج من الهاتف، وقد يضطر المرء إلى إعادة ضبط الهاتف بالكامل لإلغاء تثبيت التطبيق من الجهاز، داعية إلى عدم تحميل تطبيقات الطرف الثالث إلا في حالة الضرورة القصوى، وعدم النقر فوق رابط من رقم غير معروف عبر الرسائل القصيرة، أو أي من منصات المراسلة الفورية.