أكدت المستشارة الاجتماعية تغريد سمان أن الوالدين يجب عليهم تهنئة الطفل عند فوزه، كما يجب عليهم تخصيص وقت للعب معهم، وتعليمهم مبدأ الخسارة والفوز.

وأضافت سمان أنه لا يجب أن يحزن الطفل عند الخسارة، بل نشجعه على بذله الجهد، لأن هذا قد يحدث نوع من نوبات الغضب فيما بعد، وعليه تعلم تهنئته منافسيه، وحب الخير لهم.

وتابعت أنه يجب أن يكون هناك لغة حوار بين الآباء وأبنائهم، منذ صغرهم، ولا يجب أن نقول أنهم أطفال، بل ذلك يساعدهم بشكل كبير.

وتحدثت سمان عن التعصب الرياضي لدى الآباء، وأنه يؤثر سلبًا على أبنائهم، حيث يجعلهم لا يقدرون على تقبل الخسارة، فالطفل عندما يجد والده متعصب لفريق معين، لا يستطيع أن يعبر عن رأيه، أو يقرر أن ينتمي إلى فريق آخر، حتى يتجنب غضب والده، مما يقلل من قدرة الطفل على التعبير عن رأيه.

يجب على الوالدين تهنئة الطفل عند فوزه و شكره عند الخسارة لجهده، وتعليمه تهنئة منافسيه بالفوز🏆. تغريد سمان – مستشارة إجتماعية#صباح_السعودية pic.twitter.com/2giJVYyEGC — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 19, 2023