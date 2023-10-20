تواصل مؤسسة المسار الرياضي ، تنفيذ الأعمال الإنشائية في نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير محمد بن سلمان بالرياض ، وذلك ضمن نطاق مشروع المسار الرياضي .

ويهدف النفق إلى تحرير الحركة المرورية في المشروع والمناطق المحيطة به، ورفع جودة تجارب مرتادي مرافق المسار الرياضي الذي يمتد بطول يبلغ 135 كم .

والجدير بالذكر أن مشروع المسار الرياضي يتألف من 9 مكونات رئيسة هي: المنطقة الرياضية ، البرج الرياضي ، المنطقة البيئية ، منطقة وادي حنيفة ، منطقة الفنون ، منطقة اليسن ، المنطقة الترفيهية ، منطقة وادي السلي ، منطقة متنزه الكثبان الرملية .