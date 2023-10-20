أثار رئيس نادي نابولي الإيطالي ، أوريليو دي لورينتس ، الغموض حول مستقبل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين مع الفريق خلال الفترة القادمة .

وقال دي لورينتس في تصريحات صحفية : “لم أكن هادئاً أبدًا عندما يتعلق الأمر بأوسيمين، لكن رقصة التانجو تحتاج إلى شخصين”.

وتابع: “سأظل على موقفي، إذا غير رأيه، فليس هناك الكثير الذي يمكنني فعله حيال ذلك، إذا تغيرت الأمور بعد المصافحة، فهذا أمر مخيب للآمال، نأخذه في الاعتبار، لكن الحياة تستمر ، مشيراً إلى”لدينا علاقة جيدة معه، العقد يمتد حتى عام 2025” .

ويُذكر أن أوسيمين انضم إلى صفوف نابولي عام 2020 ، مسجلًا 59 هدفًا وصانعًا 14 آخرين، خلال 101 مباراة رسمية في مختلف المسابقات ، ويرتبط المهاجم النيجيري بعقد مع النادي حتى يونيو 2025 .