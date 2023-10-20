أوضح الدكتور نايف العنزي استشاري جراحات السمنة أبرز علامات مخاطر السمنة على الأطفال
وقال العنزي :” أولى العلامات التي يمكن ملاحظتها لمعرفة السمنة عند الطفل، هي وجود زيادة في دهون البطن والصدر وكبر حجمهم”
وأضاف ” كذلك وجود تغيرات في منطقة الرقبة عند الطفل وظهور اسمرار فيها، إلى جانب ظهور علامات التمدد بالجلد” مشدداً على ضرورة الانتباه لتلك العلامات في بداية ظهورها للعلاج المبكر.
مخاطر مدمرة لسمنة الأطفال .. وهكذا تبدأ معهم منذ الصغر..
د. نايف العنزي – استشاري جراحات السمنة يكشف أبرز العلامات @Dr_NaifAlEnazi#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/32nxVfj9Ba
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 19, 2023
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