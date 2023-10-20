أوضح الدكتور نايف العنزي استشاري جراحات السمنة أبرز علامات مخاطر السمنة على الأطفال

وقال العنزي :” أولى العلامات التي يمكن ملاحظتها لمعرفة السمنة عند الطفل، هي وجود زيادة في دهون البطن والصدر وكبر حجمهم”

وأضاف ” كذلك وجود تغيرات في منطقة الرقبة عند الطفل وظهور اسمرار فيها، إلى جانب ظهور علامات التمدد بالجلد” مشدداً على ضرورة الانتباه لتلك العلامات في بداية ظهورها للعلاج المبكر.