أفاد المحامي الدولي التونسي علي عباس بأن نادي الهلال ملزم بدفع الرواتب الشهرية لـ نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإصابة.

وقال عباس :” أن فيفا سيعوض الهلال بمبلغ يقارب 7 ملايين يورو كما ينص القانون”، لافتًا أن هناك تأمين من شركة تابعة للفيفا تمنح تعويضات للنادي عندما يتعرض لاعبه لإصابة مع المنتخب.

وأضاف:” مع الأسف هناك حد أقصى لمبلغ التعويض، وهو تقريبا 7 ملايين يورو، والمؤكد أن راتب نيمار مع الهلال يتجاوز هذا الحد، وعلى ضوء ذلك فإن المبالغ المتبقية سوف يتحملها النادي إلا إذا تنازل اللاعب من تلقاء نفسه عنها أو خفضها خلال فترة الإصابة كما فعلها العديد من

اللاعبين المصابين مع أنديتهم.”

وتابع:” صحيح أن اللاعب نيمار تعرض للإصابة مع منتخب البرازيل، ولكن نظاميًا الهلال مطالب بدفع الرواتب ولا يسترجع إلا ما يتم دفعه عبر شركة التأمين من الفيفا”.

وواصل :” لا يصح لأي ناد أن يضع بندا بتقليص أو إيقاف مرتبات اللاعب في حال إصابته مع منتخبه إصابة طويلة المدى، ولو كان هذا البند مكتوبا في عقد الهلال ونيمار على سبيل المثال فسيكون باطلا، ولن يعتد به».

والجدير بالذكر أن الهلال تلقى ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه البرازيلي نيمار فترة طويلة عن الملاعب؛ إثر تعرضه لإصابة قوية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى، قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل والأوروجواي الأربعاء الماضي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.