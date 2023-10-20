وعد الناقد الرياضي سعود الصرامي لاعبي فريق الخليج بمكافأة خاصة حال الفوز على فريق الهلال خلال المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري روشن.

وقال الصرامي :” أعد نجوم الخليج بمكافأة خاصة إذا فازوا على الهلال، أما صاحب هدف الفوز سيكون له مكافأة خاصة جدا جدا”.

وأضاف الصرامي “أتمنى للخليج الفوز والتقدم رغم قوة الهلال وإيماني الكامل بأنه أفضل فريق سعودي”.