أكد الناقد الرياضي علي الزهراني، أن ما يحدث للهلال سبق وأن حدث لفرق أخرى، لافتًا أن بطولة كأس الملك يفترض أن يتم اختيار لها وقتًا مناسبًا.
وقال الزهراني خلال لقائه على برنامج الديوانية:” كلنا متفقين أن كل سنة هناك مشكلة قائمة في مسألة جدولة الدوري ولجنة المسابقات واللي يحدث للهلال الآن حدث للنصر وللاتحاد. وللفيحاء والأهلي .
وأوضح أن هذا الموسم قد يكون استثنائيًا لجميع الأندية ولكن أنا مع الأندية المتضررة أن تحدد أولوياتها، لافتًا أن عملية تدوير اللاعبين مهمة جدًا وتخدم المصلحة العامة لكل الفرق .
#علي_الزهراني | ما يحدث للهلال سبق وأن حدث لفرق أخرى، وبطولة كأس الملك يفترض أن يتم اختيار وقت مناسب لها#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/AfQSVHQcS6
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 19, 2023
كذاب في نص وجهك