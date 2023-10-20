أكد الناقد الرياضي علي الزهراني‬⁩، أن ما يحدث للهلال سبق وأن حدث لفرق أخرى، لافتًا أن بطولة كأس الملك يفترض أن يتم اختيار لها وقتًا مناسبًا.

وقال الزهراني خلال لقائه على برنامج الديوانية:” كلنا متفقين أن كل سنة هناك مشكلة قائمة في مسألة جدولة الدوري ولجنة المسابقات واللي يحدث للهلال الآن حدث للنصر وللاتحاد. وللفيحاء والأهلي .

وأوضح أن هذا الموسم قد يكون استثنائيًا لجميع الأندية ولكن أنا مع الأندية المتضررة أن تحدد أولوياتها، لافتًا أن عملية تدوير اللاعبين مهمة جدًا وتخدم المصلحة العامة لكل الفرق .