تساءل الناقد الرياضي بندر الرزيحان ، هل من المعقول أن الهلال‬⁩ خلال الـ10 الأيام القادمة سيلعب 4 مباريات في ثلاث مسابقات مختلفة.

وقال الرزيحان خلال لقائه على برنامج الديوانية:” اللاعبين اليوم عندهم مباراة إذا ما قدم بها الهلال ولاعبي المنتخب المستوى الجيد؛ ستجد شريحة من الجماهير تصب غضبها على المدرب واللاعبين؛ وهذا من يتحمله .”

وأضاف:” أنه إذا تجاوز هذه المباراة بخيره وشره تخيل تلعب يوم 20 ويوم 23 عندك مباراة “، لافتًا أن الجدولة تضر جميع الفرق مُؤكدًا أن اليوم يفرق معهم ومع الإدارة .