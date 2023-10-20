تساءل الناقد الرياضي بندر الرزيحان ، هل من المعقول أن الهلال خلال الـ10 الأيام القادمة سيلعب 4 مباريات في ثلاث مسابقات مختلفة.
وقال الرزيحان خلال لقائه على برنامج الديوانية:” اللاعبين اليوم عندهم مباراة إذا ما قدم بها الهلال ولاعبي المنتخب المستوى الجيد؛ ستجد شريحة من الجماهير تصب غضبها على المدرب واللاعبين؛ وهذا من يتحمله .”
وأضاف:” أنه إذا تجاوز هذه المباراة بخيره وشره تخيل تلعب يوم 20 ويوم 23 عندك مباراة “، لافتًا أن الجدولة تضر جميع الفرق مُؤكدًا أن اليوم يفرق معهم ومع الإدارة .
#بندر_الرزيحان | #الهلال خلال الـ10 الأيام القادمة سيلعب 4 مباريات في ثلاث مسابقات مختلفة، هل هذا معقول#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/nYYLcHcLQt
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 19, 2023
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