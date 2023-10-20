طرح موقع التواصل الاجتماعي “واتساب” ميزة جديدة قيد الاختبار تمكن المستخدمين من إرسال الرسائل الصوتية ذاتية التدمير، والتي تختفي تلقائياً بمجرد الضغط عليها في الدردشات.

وتتيح الميزة الجديدة، عرض هذا النوع من الرسائل لمرة واحدة فقط، كما سيتم فقدان الصوت إذا أغلق المستلم المحادثة عن طريق الخطأ أثناء الاستماع إلى الرسالة الصوتية.

ويمكن أن تكون هذه الميزة خيارًا رائعًا لإرسال المعلومات الشخصية ككلمات المرور أو بيانات البطاقات المصرفية للمستخدمين من الأقارب والأصدقاء في حالات الضرورة.