توقع الإعلامي أحمد الفهيد، فوز الهلال على الخليج، لافتًا أن الفوز سيكون سهلاً وغيابات الهلال أكثرها من الدكة ونيمار هو الوحيد الأساسي .

وقال الفهيد خلال لقائه على برنامج أكشن مع وليد:”أنه يجب على الهلال أن يعوض نيمار في الشتوية ولا ينتظره للموسم القادم وأن يكون الاستقطاب ظهير أيسر .”

وأضاف:” الهلال فريق قوي جدًا ودكة الهلال قوية والذي يثبت ذلك أن هناك 11 أو 12 لاعب في المنتخب كانوا خيارات السيد مانشيني وبالتالي الهلال مؤهل بالفوز على الخليج .”

وأكد أن الهلال يحتاج الآن لتعزيز صفوفه الشتوية إن لم يكن قبل ذلك بلاعب بديل ولا ينتظر أن يشفى نيمار الموسم القادم ويكمل بـ 7 لاعبين .