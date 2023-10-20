أثار شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يحذر من المسابح الموجودة في الشاليهات، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل المختلفة، حيث أكد على احتمالية حدوث الحمل عن طريقها .

وظهر الشخص في مقطع فيديو وهو يحذر الفتيات والنساء من المسابح الموجودة في الشاليهات قائلاً:” أغلب الشاليهات قذرة وما فيها من النظافة أي شيء ومن الممكن حدوث حمل عن طريق الحيوانات المنوية الموجدة بها إلى جانب الأمراض التي تنتقل عن طريقها .”

وأضاف :” انتبهوا انتبهوا من المسابح والله أن هناك قصة حقيقة في مصر لفتاه بولندية حصلها حمل عن طريق المسبح وأكدت والدتها ذلك، وغيرها كثير.”