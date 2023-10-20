أثار شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يحذر من المسابح الموجودة في الشاليهات، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل المختلفة، حيث أكد على احتمالية حدوث الحمل عن طريقها .
وظهر الشخص في مقطع فيديو وهو يحذر الفتيات والنساء من المسابح الموجودة في الشاليهات قائلاً:” أغلب الشاليهات قذرة وما فيها من النظافة أي شيء ومن الممكن حدوث حمل عن طريق الحيوانات المنوية الموجدة بها إلى جانب الأمراض التي تنتقل عن طريقها .”
وأضاف :” انتبهوا انتبهوا من المسابح والله أن هناك قصة حقيقة في مصر لفتاه بولندية حصلها حمل عن طريق المسبح وأكدت والدتها ذلك، وغيرها كثير.”
انتبهوا من المسابح قد يحدث حمل بعدها
يادافــــــــع البــــــــلا
هههههههههههههههههههههااااي