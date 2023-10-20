أوضحت شركة أمازون أن الروبوتات البشرية التي يمكنها التقاط الطرود بأذرع آلية تعمل جنبًا إلى جنب مع العمال البشريين في أحد مستودعات أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمتلك أمازون الآن 750 ألف روبوت يعملون في منشآت حول العالم، لكن الانتقال إلى الروبوتات البشرية يعد أمرًا جديدًا، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل العاملين من البشر في الشركة، حيث تسببت هذه الخطوة مخاوف بشأن مستقبل 1.5 مليون عامل بشري في أمازون.، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ونفت الشركة أنها تنوي الاعتماد على الروبوتات فقط، حيث يُستخدم الروبوت ذو القدمين حاليًا لنقل الصناديق الفارغة في المستودع، ويبلغ طوله خمسة أقدام وتسع بوصات، ويزن 140 رطلاً – ويمكنه التقاط وحمل أشياء يصل وزنها إلى 35 رطلاً.