كشفت مصادر صحفية أن ريال مدريد لن يغامر مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مُشيرة إلى أن مدريد سيقتصر في الأشهر المقبلة على التحليل، ولن يحدث ذلك حتى الأول من يناير المقبل.

وأفادت المصادر ذاتها بأنه أثناء ذلك يواصل باريس سان جيرمان محاولة إقناع مبابي بأهمية وجوده في الفريق وهو أمر لا يبدو أنه يقنع مبابي.

وبحسب المصادر فإن أحد الأشياء التي يعلمها ريال مدريد وإدارته في السنوات الأخيرة هو أنه لا ينبغي رهن مستقبله الرياضي بأي شيء أو أي لاعب، ولذلك أصبح ريال مدريد واضحًا جدًا بشأن الخط الذي يجب اتباعه والذي لن يعتمد على مبابي أو إيرلينغ هالاند.

وأوضحت أن ريال مدريد يفاخر دائمًا، أو على الأقل في العقود الأخيرة، بوجود أفضل اللاعبين في العالم في صفوفه وفي هذه اللحظة يؤمن ويؤكد أن هناك اثنين منهم على الأقل في الفريق وهما فينيسيوس وبيلينغهام.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويرتبط بالانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.