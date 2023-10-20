أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة اعتمدت أن تكون ⁧‫القمة الخليجية ورابطة الآسيان‬⁩ بالتناوب مع المجموعتين كل سنتين .

وقال بن فرحان على هامش قمة الرياض بين الخليج وآسيان:” نطمح أن تكون هذه القمة تعزيزًا لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي.”

ويأتي انعقاد القمة في ظل ازدياد الاهتمام والتنافس الإقليميَين والدوليَين من قبل القوى العظمى على منطقة جنوب شرقي آسيا؛ نظراً لموقعها وأهميتها الجيوستراتيجية.

والجدير بالذكر أن سمو ولي العهد أكد في كلمته أن المملكة تتطلع لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية.