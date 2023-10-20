ظهرت الفتاة الأمريكية هايدي، طالبة ماجستير في علم النفس بجامعة الملك سعود بالرياض، وهي تتحدث مع صقر وتحمله، في سعادة بالغة بهذه التجربة .

وجاءت هايدي في مقطع فيديو مرتدية العباءة وتحمل صقر على يديها وتتحدث معه قائلة:” أنا أمريكية أنت أخوي “، ليلتفت لها الصقر ويهز رقبته ردًا على حديثها؛ مما أبهر الجميع.

واندهشت الفتاة من رد فعل الصقر ضاحكة مُشيرًة إلى أنه يقول لها :” أيوة نعم .”

يُذكر أن هايدي طالبة ماجستير بجامعة الملك سعود بالرياض، جاءت لدراسة علم النفس بالمملكة بعد دراستها في أمريكا وبريطانيا .