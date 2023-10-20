أعلنت الهيئة العامة للطرق اليوم الجمعة عن افتتاح تقاطع المنسك في منطقة عسير، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الطرق؛ حيث يمتد طول التقاطع على مسافة 4.48 كيلومترات.

ويهدف التقاطع إلى تسهيل حركة المركبات المتجهة نحو جامعة الملك خالد ومدينة خميس مشيط ومطار أبها الدولي.

كما تسهم الدورانات والانعطافات للوصول إلى حي المنسك وحي المروج، والوصول إلى طريق أبها / خميس مشيط، ويساعد أيضًا هذا المشروع في تحقيق مستهدفات إستراتيجية في قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.