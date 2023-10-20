احتلت المملكة المرتبة الأولى عربياً والـ 44 عالمياً في مؤشر أفضل دولة للعمل عن بُعد لعام 2023.

ووفقا للمؤشر العالمي للعمل عن بُعد، تتمتع المملكة بجودة إنترنت متميزة وبنية تحتية رقمية قوية، مما يجعلها وجهة مثالية للعمل عن بُعد، وتم تصنيف 108 دول عالمية في المؤشر.

وتصدّرت الدنمارك المؤشر على المستوى العالمي، تلتها هولندا وألمانيا وإسبانيا والسويد والبرتغال وإستونيا وليتوانيا وأيرلندا وسلوفاكيا.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً والـ 45 عالمياً، وحلَّ المغرب في المرتبة الثالثة عربياً والـ 48 عالمياً، وتونس في المرتبة الرابعة عربياً والـ 53 عالمياً، في حين احتلت قطر المرتبة الخامسة عربياً والـ 56 عالمياً.

بينما جاءت مصر في المرتبة السادسة عربياً والـ 69 عالمياً، وعُمان في المرتبة السابعة عربياً والـ 72 عالمياً، والبحرين المرتبة الثامنة عربياً والـ 77 عالمياً، والجزائر التاسعة عربياً والـ 90 عالمياً، فيما حلت الأردن في المرتبة العاشرة عربياً والـ 91 عالمياً.