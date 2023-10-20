أكدت طبيب أمراض باطنية روسية أن العواصف المغناطيسية التي تحدث على فترات متباعدة يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة.

وقالت سافينتش آلييفا، أن عاصفة مغناطيسية ضربت الأرض في 18 أكتوبر الجاري، وستعقبها قريبا عواصف أخرى، ما يعني أنه يجب علينا الانتباه لصحتنا.

وأضافت أنه “من الممكن أن تظهر خلال العاصفة المغناطيسية أعراض مثل الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام في المفاصل”.

وأشارت إلى أن البشر يتفاعلون بشكل مختلف مع هذه الظاهرة حيث يعاني البعض من النعاس، والبعض الآخر من اضطرابات نفسية وعاطفية، وقد يصابون بحالات من الذعر.

وشددت على أنه عند حدوث هذه الاضطرابات، يجب شرب المزيد من الماء النقي، مع مراعاة نظام النوم والراحة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الكثير من الأطعمة المالحة، لأنها تربك الجهاز العصبي.