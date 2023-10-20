أكد الملياردير الأميركي الشهير راي داليو ‏مؤسس شركة “بريدج وتر للاستثمار”، على احتمالات نشوب “حرب عالمية شاملة” إلى 50% بدلاً من 35% قبل عامين، بسبب ما وصفه بحربين شديدتين في أوكرانيا وغزة، لتعزز رؤيته السابقة بميلاد نظام عالمي جديد.

وتزيد فرص نشوب حرب عالمية بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لأن هذه الحرب تنطوي على مخاطر كبيرة بأن تؤدي إلى عدة صراعات أخرى مختلفة في “عدد من الأماكن”، ومن المرجح أن تكون لها “آثار ضارة ستمتد إلى ما هو أبعد من تلك الموجودة في إسرائيل وغزة”، وفقاً لما ذكره في منشور على موقع LinkedIn.

وحذر من أن الخطر الرئيسي لاندلاع حرب عالمية شاملة ينبع من احتمال تورط الولايات المتحدة والصين في مواجهة مباشرة.

وقال داليو “التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الحالي “لم تتجاوز بعد” الخط الذي لا رجعة فيه من كونها قابلة للاحتواء، لكن “علينا أن ندرك أن هاتين الحربين الساخنتين (الحرب بين إسرائيل وحماس والحرب بين روسيا وأوكرانيا) ليستا فقط بين الأطراف المشاركة بشكل مباشر فيهما – فهذه الحروب جزء من صراعات القوى العظمى الأكبر لتشكيل النظام العالمي الجديد”.

وأضاف داليو”الحربين وصلتا إلى مرحلة الصراع المفتوح، الذي من المرجح أن يكون شرساً ويستمر حتى يظهر منتصر واضح سيكون للحربين آثار كبيرة على الدول المتحالفة والأعداء للأطراف الأربعة في هاتين الحربين وستكلفان حلفاء هذه الدول الكثير”.