تحدث رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى عن أسباب عدم حل القضية الفلسطينية رغم مرور عقود من الزمن عليها.

وقال العيسى :” لا تعتقد أنه من الممكن أن يُحقق شيئا وهناك تجاوز لمنطق العدالة، والأمر الثاني هو النظر للقضية من منطق الحكمة والنظر من عدة زوايا وليس من زاوية واحدة وهذا يتطلب التصور الحكيم لابعاد القضية”.

وأضاف ” أما الثالث فهو منطق التسامح مع حفظ الحقوق، والرابع هو منطق الارادة الدولية الواحدة والعزيمة الصادقة ويكون ذلك وفق قرارات دولية نافذة ومتابعة، والخامس هو الحلول التي تبدأ من التوافق الديني وذلك من قبل المعنيين مباشرة بالقضية “.