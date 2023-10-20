تحدث رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى عن أسباب عدم حل القضية الفلسطينية رغم مرور عقود من الزمن عليها.
وقال العيسى :” لا تعتقد أنه من الممكن أن يُحقق شيئا وهناك تجاوز لمنطق العدالة، والأمر الثاني هو النظر للقضية من منطق الحكمة والنظر من عدة زوايا وليس من زاوية واحدة وهذا يتطلب التصور الحكيم لابعاد القضية”.
وأضاف ” أما الثالث فهو منطق التسامح مع حفظ الحقوق، والرابع هو منطق الارادة الدولية الواحدة والعزيمة الصادقة ويكون ذلك وفق قرارات دولية نافذة ومتابعة، والخامس هو الحلول التي تبدأ من التوافق الديني وذلك من قبل المعنيين مباشرة بالقضية “.
ما أسباب عدم حل القضية الفلسطينية رغم مرور عقود من الزمن عليها؟
الإجابة مع رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى@MhmdAlissa@MWLOrg
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— في الآفاق (@hiaahsanshow) October 20, 2023
النظر من عدة زوايا وليس من زاوية واحدة
كل هاللي قلته ياشيخ مافيه شي من الصحه وكله احلام مع بني صهيون
فنحن في آخر الزمان خرجت علامات الساعه الصغرى وبقيت الكبرى اللي بعدها تقوم الساعه
وهو قتال اليهود وتحرير الاقصى ونشر الاسلام فلايعبد الا الله