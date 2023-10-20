تقرر إيقاف بابو جوميز المنضم حديثًا لصفوف نادي مونزا الإيطالي بسبب ثبوت تعاطيه مخدرات.

وكان جوميز قد خضع لفحص منشطات عندما كان لاعبًا لإشبيلية في نوفمبر 2022 قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم التي فاز بها مع منتخب الأرجنتين، وأثبتت نتائج الفحص أنه يتعاطى المنشطات.

وأكد اللاعب أنه قضى ليلة سيئة قبل أيام من خضوعه للفحص مما دفعه إلى تناول شراب من أحد أبنائه دون استشارة مسبقة مع أطباء النادي.

يذكر أن قواعد وكالة مكافحة المنشطات الواضحة تنص على ضرورة التواصل مع الوكالة والتعرف على القائمة المحظور تعاطيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون هو المسؤول الأول عن أي شيء يدخل جسده حتى ولو كان عن طريق نصيحة خاطئة من الطبيب.