أعلن النادي الأهلي ، اليوم الجمعة ، عن غياب المدافع التركي مريح ديميرال لفترة عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة .

وقال النادي في بيان له عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “أجرى اللاعب مريح ديميرال عملية جراحية في الغضروف الهلالي بالركبة اليمنى ، تكللت ولله الحمد بالنجاح، بأحد المستشفيات بمدينة إنسبروك في النمسا” .

وتابع : “وذلك تحت إشراف الجراح الدكتور كريستيان فينك، وبرفقة الدكتور أحمد هزازي من الطاقم الطبي في النادي الأهلي” .

واختتم البيان : سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأسابيع القادمة حتى عودة مشاركته في التدريبات الجماعية .