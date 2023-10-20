أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وتنطلق مباريات اليوم في دوري روشن بمواجهة التعاون والاتحاد ، ويديرها طاقم تحكيم بلغاري بقيادة جيورجي كاباكوف ، ويساعده مارتين مارغارتيوف وديان فالكوف ، الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، حكم الفيديو إيفابلو ستوبانوف، ويساعده فيصل القحطاني.

ويتولى سلطان العكيري مهمة إدارة مباراة الأخدود والفيحاء، ويساعده حسن آل سلام وعبدالعزيز البريه ، ومحمد الدقاش حكمًا رابعًا، ومحمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

ويقود محمد الحربي مباراة الفتح وأبها ويساعده بدر الشهراني وسامح العرفج والحكم الرابع محمد البريدي ، وحكم الفيديو سلطان الحربي ويساعده مؤيد المسجن .

كما يدير طقم أرجنتيني بقيادة داريو هريرا مباراة الهلال ضد الخليج ، ويساعده ماكسيميليانو ديل ييسو وسيباستيان رانييري ، ورائد الزهراني حكمًا رابعًا، وسيكون هرنان ماسترانجيلو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عمر الجمل .