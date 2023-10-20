تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ، برقيات شكر وامتنان من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وممثل صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر .

وجاء ذلك بعد المشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول رابطة الآسيان .

وقال جلالة الملك حمد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين :” لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نشيد برؤيتكم الثاقبة وحكمتكم المعهودة في استضافة أعمال هذه القمة، والتي ترأسها بكل كفاءة وجدارة أخونا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله-، معرباً عن الاعتزاز بما توصلت إليه القمة من نتائج طيبة ومتميزة من شأنها أن تسهم في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون المشترك .

وفي سياق متصل ، أكد صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت ، في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – أن احتضان المملكة لهذه القمة يرسخ دورها المحوري المهم على الساحتين الإقليمية والدولية .

كما نوه سموه بالجهود التي كان لها أكبر الأثر في إنجاح القمة ، راجياً أن تحقق المباحثات المثمرة والتوصيات الإيجابية أهدافها المرجوة في تعميق أوجه الشراكة الخليجية الآسيوية من أجل بناء مستقبل زاهر للشعوب الشقيقة والصديقة .

وعبر صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي العهد ، عن تمنياته أن تسهم نتائج هذه القمة في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين دول المجلس ودول رابطة الآسيان ، سائلاً الله لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد دوام الصحة والعافية ، وأن يحقق للمملكة ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.