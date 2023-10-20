أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، باتريس موتسيبي، مشاركة نادي الزمالك المصري، في النسخة الثانية من بطولة الدوري الأفريقي، والتي ستقام العام المقبل، بشكل مباشر.

وأوضح أن الأهلي يشارك هذا العام في النسخة الأولى من الدوري الأفريقي، في حين سيشارك الزمالك في النسخة المقبلة.

يشارك في النسخة الأولى من الدوري الأفريقي كل من: الأهلي المصري، والوداد المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي، وسيمبا التنزاني، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، وبترو أتليتيكو الأنغولي، وأنيمبا النيجيري.

وهذه النسخة الأولى مقدمة لمنافسات الدوري الأفريقي الموسع الذي سيجمع بين أفضل 24 ناديًا في القارة، وسينطلق خلال موسم 2024-2025.

وسيقام ذهاب الدور النهائي، في الخامس من نوفمبر، على أن تكون مباراة الإياب الحاسمة يوم الـ11 من الشهر ذاته، فيما ستقام مباريات نصف النهائي لدورى أفريقيا لكرة القدم، في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، فيما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة، يومي 5 و11 نوفمبر 2023.