تلقت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ، صدمة بعد رؤيتها لشبيه الفنان فهد الحيان في بث مباشر ، خاصة في ظل العلاقة القوية التي كانت تجمع بينهما خلال مشوارهما الفني .

وكانت الفنانة الكويتية ، ظهرت في بث مباشر مع أحد الأشخاص ليشوقها لرؤية شخص ما ، وتفاجأت هيا بأنه شخص شبيه للفنان فهد الحيان لتعبر عن صدمتها بالتوقف عن الكلام تماماً ثنم بدأت في البكاء .

وظهر شبيه الفنان فهد الحيان بالقفطان وحمل ملامح متقاربة للغاية مع الحيان ولكن بدون شعر الشارب والذقن.

ويُذكر أن هيا تعرضت لجلطة بعد سماعها خبر وفاة فهد الحيان ، وظهرت وهي ترتدي الأسود خلال جلوسها على سريرها بالمستشفى التي تخضع فيها للعلاج بعد مضاعفات السكري التي أنهكتها في هذا التوقيت .