تعادل فريق الأهلي المصري مع سيمبا التنزاني في دار السلام بذهاب دور الثمانية في النسخة الافتتاحية لدوري السوبر الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وسجل هدفي الأهلي المغربي رضا سليم ، ومحمود عبد المنعم (كهربا)، فيما سجل هدفي سيمبا دينيس كيبو وساديو كانوتيه.

يذكر أن النسخة الأولى من الدوري الأفريقي تشهد مشاركة كل من: الأهلي المصري، والوداد المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي، وسيمبا التنزاني، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، وبترو أتليتيكو الأنغولي، وأنيمبا النيجيري.