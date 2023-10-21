أزاح إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي “X”، المعروف سابقًا باسم “تويتر”، يوم الجمعة، الستار عن خدمات جديدة لمستخدمي المنصة.

وستقدم المنصة مستويين جديدين من الاشتراكات للمستخدمين، أحدهما سيكون بتكلفة أقل مع جميع الميزات، ولكن هناك تواجد كثيف في الإعلانات، في حين أن الآخر سيكون أكثر تكلفة، ولكن لا يحتوي على إعلانات.

وستبدأ منصة “X” هذا الأسبوع اختبارًا يفرض على المستخدمين دولارًا واحدًا سنويًا في نيوزيلندا والفلبين من أجل “النشر والتفاعل مع المنشورات الأخرى”.

وأكدت الشركة أنه جزء من برنامج مصمم لمحاربة البريد العشوائي ونشاط الروبوتات، كما أن أولئك الذين يقومون بإلغاء الاشتراك لن يتمكنوا إلا من قراءة المشاركات.