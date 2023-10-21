علق خورخي خيسوس، مدرب فريق نادي الهلال، على الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق، نيمار دا سيلفا.

وقال “خيسوس”: “خسارة لاعب بحجم نيمار أمر صعب، هي خسارة ليست للهلال فقط، بل للكرة السعودية أيضاً، يجب أن تأقلم على اللعب بدونه، ونتمنى أن يعود أقوى”.

وعلق على استبدال ميشائيل ديلغادو في أخر الدقائق من مباراة فريقه أمام فريق الخليج، حيث أكد أن اللاعب كان منزعج من الألم الذي يعاني منه أسفل البطن، وكان متحامل على الإصابة ويريد تقديم أفضل ما لديه.

وـأضاف أنه كان يشعر بداخله أنه منزعج من الأداء الذي قدمه، مؤكدا أن علاقته ممتازة معه.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تغلب على نظيره الخليج بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بدوري روشن.