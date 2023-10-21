عبرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي ، عن حبها الشديد للفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ، وذلك بعد أن وصفتها حلا بـ «حبيبة القلب» ، لدعمها الشديد لها على المستوى الفني والشخصي .

وأوضحت أحلام أنها تعتبر حلا ابنتها وتخاف عليها ، وذلك بعد أن أعادت نشر جزء من لقاء للفنانة البحرينية عبر حسابها الشخصي على منصة إكس ، وكتبت عليه قائلة: “سأظل أتابعك وأحميك وأحبك طول عمري وأنت خط أحمر عندي للأبد يا بنتي الغالية حلا”.

وفي وقت سابق ، أكدت حلا على أنها تقدر دعم أحلام لها، وقالت: “ماما أحلام ومن اسمها واضح كم هي غالية على وكم أنا أحبها وكم هي إنسانة قوية وتحب الكل وتتمنى الخير للكل وهذا ما أحبه فيها” .

وكان الجمهور تفاعل مع حالة الحب المتبادل بين الفنانة الإماراتية وحلا الترك ، مؤكدين أن أحلام تتمتع بجانب إنساني وعاطفي مميز لها للغاية .