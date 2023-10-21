أكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد ، اليوم الجمعة ، على أن الإيطالي ساندرو تونالي لا يزال متاحًا للانضمام للتشكيلة التي ستواجه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، غدا السبت، رغم خضوع اللاعب للتحقيق بشأن مراهنات غير قانونية .

وقال هاو خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة كريستال بالاس: “تونالي تدرب مرتين معنا هذا الأسبوع وبات أكثر من جاهز للانضمام للتشكيلة، مثلما أفعل مع كل اللاعبين أحلل أداءهم في التدريبات ومدى جاهزيتهم وشعورهم ، ساندرو تدرب جيدًا معنا” .

وتابع هاو : “لقد مر بأسبوعين صعبين للغاية ، كان يتعامل مع الكثير ، وأستطيع أن أرى أنه يتعامل مع نفسه بشكل جيد ومع عواطفه بقوة لا تصدق، لكنني متأكد من أن هناك الكثير من الأشياء تحدث حاليًا”.

ويُذكر أن اللاعب الإيطالي تدرب مع منتخب بلاده قبل مواجهة مالطا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024 ، لكنه حصل على تصريح بالمغادرة بعد فتح تحقيق لمشاركته في مراهنات عبر منصات غير شرعية متعلقة بنتائج الكالتشيو .