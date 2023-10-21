اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء “لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها”.

وحددت اللائحة المخالفات وقيمتها، والتي تصل إلى 5 آلاف ريال للعبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.

وقدرت اللائحة غرامة قدرها 15 آلاف ريال في حال العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته بسعة قاطع أكبر من (200) وحتى (400) أمبير، فيما ترتفع الغرامة إلى 50 ألف ريال في حال العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته بسعة قاطع أعلى من (400) أمبير.

ولفتت إلى أن مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على 500 ألف ريال.