كشفت سيدة عن الأضرار المادية والصحية التي تعرضت لها بسبب تركيب بالون المعدة .

وقالت خلال مقطع فيديو : “طلبت من الدكتور تركيب بالون المعدة، حيث كان وزني 70 كيلو ، وتكلفة الواحدة 17 ألف مع استخراجها”.

وأكملت : “بقي البالون في معدتي لمدة 9 أشهر، مما تسبب في إصابتي بجرثومة المعدة وتقرحات وتوسيع في البطن”.

كما حذرت من تركيب بالون المعدة ، لأنه يسبب أضرارًا صحية ونفسية كبيرة، مثل الإصابة بجرثومة المعدة وفقد الشهية وتقلصات المعدة .

واختتمت حديثها : “وزني الآن 55 كيلو، بعد أن كان 70 كيلو، بسبب جرثومة المعدة، وتعرضت لمشاكل صحية ونفسية”.