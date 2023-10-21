كشف المعالج النفسي الدكتور أسامة الجامع ، أعراض مرض الوسواس القهري .

وقال الجامع :”كثير من الأشخاص يعتقدون بأن قضم الأظافر أو الجلد أو نتف الشعر يندرج تحت مرض اضطراب القلق ، لكنه في الحقيقة يندرج تحت مرض الوسواس القهري” .

وأشار إلى أن هذا أنواع من العادات القهرية كقضم الأظافر وخلافه تندرج تحت باب الوسواس القهري أكثر من اضطراب القلق .

وأكد أن كثير من الأشخاص يعانون من هذا المرض ، خاصة إذا مروا بظروف صعبة ، لافتاً إلى إحسايهم بالراحة عند نتف شعر اللحية أو الرأس حتى يظهر بعض أجزاء الصرع .

واختتم حديثه: “بأن هذا النوع من الأشخاص يجب الخضوع للعلاج النفسي والدوائي إذا تطلب الأمر .