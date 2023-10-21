كشف المعالج النفسي الدكتور أسامة الجامع ، أعراض مرض الوسواس القهري .
وقال الجامع :”كثير من الأشخاص يعتقدون بأن قضم الأظافر أو الجلد أو نتف الشعر يندرج تحت مرض اضطراب القلق ، لكنه في الحقيقة يندرج تحت مرض الوسواس القهري” .
وأشار إلى أن هذا أنواع من العادات القهرية كقضم الأظافر وخلافه تندرج تحت باب الوسواس القهري أكثر من اضطراب القلق .
وأكد أن كثير من الأشخاص يعانون من هذا المرض ، خاصة إذا مروا بظروف صعبة ، لافتاً إلى إحسايهم بالراحة عند نتف شعر اللحية أو الرأس حتى يظهر بعض أجزاء الصرع .
واختتم حديثه: “بأن هذا النوع من الأشخاص يجب الخضوع للعلاج النفسي والدوائي إذا تطلب الأمر .
قضم الأظافر والجلد وغيرها ..
المعالج النفسي أسامة الجامع: هذه الأعراض تقترب من الوسواس القهري وليس فقط اضطراب القلق@oaljama#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/u73ATxyy7H
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 20, 2023
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