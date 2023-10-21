كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي ، أن «مثله الأعلى» ونظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نصحه بعدم دخول معترك التدريب، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي .

وتابع مدرب آرسنال : «بوكيتينو أحد أكثر الأشخاص تأثيراً في مسيرتي الكروية، أولا كلاعب عندما احتضنني ، لقد أهتم بي كطفل صغير، كشقيقه الأصغر، ولعب دوراً كبيراً في نجاحي في صفوف باريس لأنه كان دائما يهتم بي ويسديني النصائح، وسأبقى ممتنا له دائما لما قام به تجاهي».

ولفت إلى “بوكيتينو نصحني بعدم دخول مجال التدريب، انه أمر في غاية الصعوبة ، كنت واثقا من أنه سيصبح مدرباً، لقد تابعته عن كثب ، عندما كان لاعباً، كان قائداً فعلياً على أرضية الملعب، الطريقة التي كان يفهم فيها اللعبة كانت مدهشة، لقد كان دائما يقوم بتدريبي” .

ويُذكر أن تشيلسي يستضيف نظيره آرسنال ، غداً السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي .