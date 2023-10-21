أكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر ، إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا العام «كوب28» ينبغي أن يركز على خفض الانبعاثات من الوقود الأحفوري وليس خفض إنتاج هذا الوقود .

ووفقا لـ “رويترز” قال الناصر : “يجب أن يكون التركيز على الانبعاثات ، التركيز اليوم لا ينصب على الانبعاثات فحسب، بل على أننا نحتاج إما إلى إيقاف الطاقة التقليدية أو إبطائها بشدة” .

وأشار إلى أن مصادر الطاقة المتجددة وحدها لا يمكنها تحمل عبء الطلب العالمي على الطاقة ، لافتاً إلى خفض إنتاج النفط والغاز سيؤدي إلى نقص الطاقة وارتفاع الأسعار .

كما أكد على أن التركيز يجب أن ينصب على المزيد من احتجاز الكربون وتخزينه وتحسين كفاءة إنتاج المواد الهيدروكربونية لتقليل انبعاثاتها .

ويقول الخبراء إن العالم يحتاج إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 43 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019 ليكون لديه أي فرصة لتحقيق هدف اتفاق باريس لعام 2015 المتمثل في إبقاء زيادة درجة الحرارة أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة .