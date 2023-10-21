درب باحثون طبيون كنديون الذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي على التنبؤ بدقة بمرض السكري من النوع الثاني من خلال ست إلى 10 ثوانٍ فقط من خلال صوت المريض المنطوق.

تم تحقيق ذلك بعد أن حدد النموذج 14 سمة صوتية للاختلافات بين الأفراد غير المصابين بالسكري والمصابين بالسكري من النوع الثاني.

كما يمكن للتشخيص الآلي عن بعد أن يساعد الملايين على الحكم من خلال البيانات التي جمعها الاتحاد الدولي للسكري، الذي يفيد بأن ما يقرب من نصف البالغين المصابين بمرض السكري، أو 240 مليون بالغ، لا يعرفون أنهم مصابون بهذه الحالة

وفي هذا السياق قال جايسي كوفمان، المؤلف الأول للورقة البحثية وعالم الأبحاث في Klick Labs، التي تخطط لتسويق البرنامج: “يسلط بحثنا الضوء على الاختلافات الصوتية الكبيرة بين الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الثاني والذين لا يعانون منه”.

ويأمل كوفمان أن يتمكن الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة من “تحويل كيفية فحص المجتمع الطبي لمرض السكري”.